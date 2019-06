Enkel soll Bluttat an Großmutter nachstellen

Mehrere Stichwunden

Im Schlafzimmer machte man die furchtbare Entdeckung. Maria P. kauerte am Boden, im Hals mehrere Stichwunden. Daneben am Bett lag der Griff eines abgebrochenen Küchenmessers – wohl die Tatwaffe. Nachbarn hatten beobachtet, wie Maria P. am Abend zuvor mit ihrem Enkelsohn nach Hause kam.