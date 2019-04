Während Prozess lief, wurde Mordopfer beerdigt

Dass sein eigener Sohn im Verdacht steht, die Großmutter in ihrem Haus erstochen zu haben, ist für den 50-Jährigen keine Frage der Erziehung. „Mein Sohn ist seit Jahren krank“, so der Vater am Montag auf der Anklagebank. Tatsächlich dürfte bei Markus H. eine schwere psychische Erkrankung - womöglich Schizophrenie - vorliegen.

In stationärer Behandlung

Er war bereits mehrmals in stationärer Behandlung. Auch beim Prozess am Montag wird das deutlich. Auf kritische Fragen der Richterin reagiert der 28-Jährige aufbrausend, beschimpft die Opfer der Schlägerei im Gerichtssaal und muss mehrmals ermahnt werden. Laut seinem Verteidiger, Wolfgang Blaschitz, wartet man derzeit auf das psychiatrische Gutachten, das nach dem mutmaßlichen Mord an der Großmutter in Auftrag gegeben wurde. Es bestehe aber kein Zweifel an den bisherigen Diagnosen.