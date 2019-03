Mord an Großmutter: Enkelsohn und Vater bereits angeklagt

Jene 75-jährige Pensionistin, die am Samstag ermordet in ihrem Reihenhaus in Grafenbach im Bezirk Neunkirchen entdeckt worden war, ist laut Obduktionsergebnis durch mehrere Messerstiche im Halsbereich getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat U-Haft gegen den 28-jährigen Enkel des Opfers beantragt. „Der Mordverdacht wurde durch das Ergebnis der Obduktion bestätigt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl.