Niederösterreich: Großmutter war vor Mord gewarnt

Vergangenen Freitag hätte in dem schmucken Reihenhaus in Grafenbach nachgestellt werden sollen, welche Tragödie sich in der Nacht zum 23. März in den vier Wänden abgespielt hat. Doch die gerichtlich angeordnete Tatort-Rekonstruktion wurde kurzerhand abgesagt. Dem Gericht fehlen noch wichtige Puzzlestücke wie ein DNA-Gutachten.

Robert H. steht im dringenden Verdacht, ausgerechnet seine 75-jährige Großmutter Maria P. mit zahlreichen Messerstichen in den Hals getötet zu haben. Jene Frau, die den jungen Mann teilweise großzog und finanziell unterstützte, die ihn abgöttisch liebte und ihm half, mit seiner schweren psychischen Erkrankung klar zu kommen.