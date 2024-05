Eltern kämpfen um sicheren Schulweg in Brunn am Gebirge

Für einen sicheren Fußweg zum neuen Kindergarten und der Volksschule in der Franz Schubert-Straße setzen sich Eltern in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ein. Sie fordern eine Querungshilfe für die Kinder. Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) hat eine solche bereits beantragt, das Ansuchen wurde von der Bezirkshauptmannschaft aber bislang abgelehnt.

Man habe nach dem Antrag der Gemeinde im Oktober 2022 eine Zählung des Fußgänger- und Autoverkehrs an der fraglichen Kreuzung Jakob Fuchs-Gasse/Burgenlandgasse durchgeführt, diese habe aber nicht genug Frequenz ergeben, um einen Zebrastreifen rechtlich erforderlich zu machen, bestätigt Mödlings Bezirkshauptmann Philipp Enzinger auf KURIER-Anfrage.