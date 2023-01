Eltern in Aufruhr: Bordell in Vösendorf soll verhindert werden

Felder auf der einen Seite, Einfamilien- und Reihenhäuser auf der anderen. Die Wiesengasse in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist ein ruhiges Wohngebiet. Doch die Beschaulichkeit der Wohn- und Spielstraße wird derzeit durch Pläne gestört, just in dieser Nachbarschaft ein Bordell zu eröffnen.

Anrainer sind empört, leben doch zahlreiche Familien mit Kindern hier. Man hat eine Online-Petition gegen das Vorhaben gestartet. Doch diese könnte vielleicht gar nicht nötig sein. Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) zeigt den Rotlicht-Plänen ohnehin die rote Karte. „Wir haben eine Verordnung aufgesetzt, die das Projekt verbieten soll. Sie befindet sich derzeit bei der Rechtsabteilung des Landes NÖ zur Prüfung“, informiert er. Sollte man grünes Licht bekommen, wäre das Thema vom Tisch, hofft Koza.