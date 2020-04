Elitesoldat totgebissen: Gutachterin soll Schuldfrage klären

Bei dem Vorfall am 13. November 2019 in der Jagdkommandokaserne in Wr. Neustadt, wurde der 31-jährige Hundeführer und Elitesoldat Dominik R. von zwei Belgischen Malinois angefallen und getötet. Es handelte sich um den damals sieben Monate alten Welpen „Ragna“, sowie den 28 Monate alten – gut ausgebildeten – Militärhund „Hati“. Der junge Privat- und der ältere Diensthund gehören dem Diensthundeausbilder des Jagdkommandos, der sich zu dem Zeitpunkt auf einer Übung befand. Dominik R. sollte sich in der Kaserne um die Hunde kümmern.