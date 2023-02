Elfjährige im Bezirk St. Pölten von Pkw erfasst

Eine Elfjährige ist am Donnerstagnachmittag in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) von einem Pkw erfasst und niedergestoßen worden. Polizeiangaben zufolge hatte das Mädchen zu Fuß eine Straße überquert. Dabei dürfte es vom 81 Jahre alten Autofahrer während eines Abbiegemanövers übersehen worden sein. Das verletzte Kind wurde per Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.