Elf Flüchtlinge im Bezirk Gänserndorf entdeckt

In Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) sind am Sonntag elf Flüchtlinge entdeckt worden. Es habe sich um neun Männer und zwei Frauen - allesamt somalische Staatsbürger - gehandelt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Die Aufgegriffenen wurden zur weiteren Amtshandlung nach Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gebracht