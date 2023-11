Eisenbahnkreuzungen, die unterschätzte Gefahr

25-mal krachte es im Vorjahr Eisenbahnkreuzungen in Niederösterreich, zehn Personen wurden dabei verletzt, zwei starben. Das Risiko, bei einem Unfall auf Bahnübergängen getötet zu werden, ist im Schnitt 14-mal höher als bei einem Unfall im Straßenverkehr.

Trotz dieser Zahlen wird die Gefahr auf Bahnübergängen von vielen unterschätzt. Doch ein Blick auf das Handy am Steuer kann schon zu einer gefährlichen Situation führen. Fast alle Unfälle an Eisenbahnkreuzungen sind auf mangelnde Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Und ein Zug kann weder ausweichen, noch rasch stehen bleiben.

ÖBB und Exekutive starteten am Donnerstag eine Sicherheitskampagne an mehreren Eisenbahnkreuzungen in NÖ. Dankesmandate gab es für jene Autofahrer, die sich beim Queren der Schienen richtig verhalten, die Verkehrsregeln befolgt haben und kein Risiko eingegangen sind.

