Auch Ausfälle bei ÖBB: Lokführer-Streik legt deutschen Bahnverkehr lahm

Bahnreisende in Deutschland müssen sich wegen eines 20-stündigen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag auf massive Einschränkungen einstellen. Der Ausstand hat am Mittwochabend um 22.00 Uhr begonnen und dauert bis Donnerstag, 18.00 Uhr. Die Deutsche Bahn erstellte einen Notfahrplan, sie geht davon aus, dass am Donnerstag "weniger als 20 Prozent der ICE- und IC-Züge" sowie kaum Regionalzüge fahren. Betroffen sind auch Züge der ÖBB.