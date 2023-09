Einsatzmarathon für die Bergrettung: Medizinische Notfälle auf der Rax

Eine Serie von gleich vier Einsätze mit medizinischen Notfällen hat am Wochenende die Bergrettung Reichenau sowie den ÖAMTC-Rettungshubschrauber gefordert. Die erste Alarmierung erfolgte am Samstag kurz nach 13 Uhr, nachdem eine 78-jährige Frau am Mariensteig beim Aufstieg Richtung Knofelebenhütte einen Ohnmachtsanfall erlitten hatte.

Zwei Bergretter der Ortsstelle Reichenau übernahmen vor Ort die Erstversorgung der geschwächten Wienerin, anschließend wurde sie vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 3" mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.

Zeitgleich weitere Notfälle

Knapp drei Stunden später gingen nahezu zeitgleich zwei weitere Notrufe ein. Am Ottohaus auf der Rax litt eine 50-jährige Burgenländerin an starker Übelkeit und ständigem Erbrechen. Auch sie wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ins Spital geflogen, berichtete die Bergrettung Reichenau.

