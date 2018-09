Einmal Landesausstellung zum Mitnehmen, bitte!

Genau 28 Wochen dauert es noch, bis die niederösterreichische Landesausstellung 2019 unter dem Motto „Welt in Bewegung“ in der „Allzeit Getreuen“ eröffnet wird. In Bewegung sind derzeit auch die städtischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die alle einen Beitrag zur Veranstaltung leisten möchten und mit besonderen Souvenirs und Erinnerungsstücken aufwarten.

Etwa Goldschmiedin und Schmuckkünstlerin Susanne Ball. Inspiriert von dem Motto der Ausstellung kreierte sie ihre eigene Schmuckkollektion „ Wiener Neustadt – move it!“. Diese besteht einerseits aus Sehenswürdigkeiten der Stadt Wiener Neustadt (dem Dom, dem Wasserturm und der Militärakademie), andererseits aus Motiven zum Thema Bewegung (einem Ballon, einem Flugzeug und einem Fahrrad). Die händisch hergestellten Schmuckstücke werden als Ohrringe, Armschmuck, Halsschmuck und Manschettenknöpfe angeboten – derzeit nur auf Vorbestellung, spätestens zur Eröffnung der Landesausstellung, vielleicht sogar schon zu Weihnachten, sollen die Schmuckstücke aus 925 Sterlingsilber und in diversen Goldlegierungen erhältlich sein.