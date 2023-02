Einigung: Wahlhebammen dürfen weiter in NÖ Spitälern arbeiten

Eine Nachricht, die eine Welle der Empörung auslöste: In einer Onlinepetition hatten sich am Freitag bereits mehr als 28.000 Menschen solidarisiert. Aufgrund der großen Kritik aus der Öffentlichkeit sprach die LGA bereits am Mittwoch von einer „Fehlinterpretation“. Bereits damals wurde bekräftigt, dass die Betreuung durch private Hebammen „auch weiterhin in allen nö. Kliniken mit Geburtenstation möglich und erwünscht sei“.

Unklar war bisher aber, wie diese Zusammenarbeit ohne die rechtliche Absicherung eines Vertrags in der Praxis aussehen sollte. An der Klärung dieser Frage wurde in den vergangenen Tagen unter Hochdruck gearbeitet.

Fallweise Beschäftigung

Am Freitag präsentierte die LGA gemeinsam mit dem Hebammengremium – der gesetzlichen Standesvertretung der Geburtshelferinnen – eine neue Regelung. In intensiven Gesprächen, die laut allen Beteiligten „gut gelaufen“ seien, hätte man sich auf eine Grundsatzvereinbarung geeinigt, „um auch in Zukunft werdende Mütter vor, während und nach der Geburt bestmöglich zu betreuen“, heißt es.