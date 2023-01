Studie: Mikroorganismen besiedeln Menschen erst nach der Geburt

Rattei verweist auf die "spezielle Problematik" solcher Analysen, die "in den sehr kleinen Konzentrationen der anwesenden Bakterien" liege. "Daher müssen auch in Spuren vorhandene Spezies sicher erkannt und von Kontaminationen unterschieden werden", so der Wissenschafter. Weil die Frage, wann und wie sich das Mikrobiom des Menschen nach der Geburt entwickelt, einen bleibenden Einfluss auf das spätere Leben und die Gesundheit hat, müssten Studien in diesem Bereich für ein gutes wissenschaftliches Verständnis international vergleichbar durchgeführt werden. "Dazu trägt diese Publikation bei", so Rattei. Denn die Experten geben darin Hinweise, wie man in Zukunft bei Gewebeanalysen, in denen keine oder nur geringe Mengen an Mikroben zu erwarten sind, Kontaminationsfalle vermeiden kann.

Sie ermutigen gleichzeitig zu weiteren Studien. So sollte etwa geklärt werden, wie ein Fötus immunologisch auf das Leben in der nach der Geburt vorherrschenden mikrobiellen Welt vorbereitet wird, wenn er keinen direkten Kontakt mit lebenden Mikroorganismen hat, und ob mütterliche mikrobielle Stoffwechselprodukte für die Immunbildung des Fötus ausreichen.