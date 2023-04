Einigung: Rahmenbedingungen für Wahlhebammen in NÖ Kliniken fixiert

„Mit dieser Regelung können die freiberuflichen Hebammen ihre Aufgaben in vollem Umfang, wie gesetzlich geregelt, ausüben und Entscheidungen in der Betreuung der werdenden Mutter treffen. Alle Betreuten wiederum können sich darauf verlassen, dass ihre bestehende Vereinbarung mit ihrer freiberuflichen Hebamme und damit die persönliche Betreuung während der Geburt gewährleistet bleibt“, so Beatrix Cmolik.

Höchstarbeitszeit bis zu 25 Stunden möglich

In Bezug auf die mögliche Höchstarbeitszeit einigen sich die Vertragspartner darauf, dass ein Einsatz der freiberuflichen Hebammen von bis zu 25 Stunden pro Geburt möglich sein soll. Damit wird einem Wunsch der freiberuflichen Hebammen gefolgt und gleichzeitig den gesetzlich zulässigen Einsatzzeiten Rechnung getragen.

Um die freiberuflichen Hebammen umfassend und persönlich zu informieren, ist seitens des Hebammengremiums bereits eine Infoveranstaltung in Planung.