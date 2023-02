Aufatmen im Kreißsaal: Verträge für private Hebammen bleiben

Gestreikt wurde am Dienstag hingegen in Privatkliniken österreichweit, da sich Gewerkschaften und Betreiber auch in der sechsten Verhandlungsrunde nicht auf einen Kollektivvertrag einigen konnten. Drei Stunden ruhte der Betrieb in NÖ im Klinikum am Kurpark Baden, in den psychosomatischen Zentren Eggenburg und Gars am Kamp sowie im Privatklinik Hollenburg.