Eine Milliarde Euro für Bus, Bahn und Straßen in NÖ

Das "Mobilitätspaket Niederösterreich 2023-2027" ist am Freitag in St. Pölten präsentiert worden. In den nächsten fünf Jahren investiert das Land rund eine Milliarde Euro in Bus, Bahn und die aktive Mobilität. U.a. werden 100 Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert. Weitere 6.000 Park & Ride- und 4.000 Bike & Ride-Stellplätze werden errichtet. Man setze auf einen Mobilitätsmix zwischen Schiene, Straße und aktiver Mobilität, sagte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Fünf Millionen zusätzliche Zugkilometer

In den nächsten fünf Jahren sollen 400 Kilometer an Eisenbahnstrecken ausgebaut, modernisiert und erneuert werden, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). 40 neue Doppelstock-Zuggarnituren sollen angeschafft und zusätzlich 8.000 Plätze geschaffen werden. Auf mehreren Regionalbahnen soll der Takt verdichtet werden. Fünf Millionen an zusätzlichen Zugkilometern werden bestellt.