Milliarden-Schub für die Eisenbahn in Niederösterreich

Wenn es um das Thema Straßenverkehr geht, dann ist das Verhältnis zwischen Niederösterreich und dem Bund längst nicht immer friktionsfrei. Noch nicht beigelegt ist beispielsweise der Streit um die S1 mit dem Lobautunnel oder um die S8 im Marchfeld. Auch die geplante Traisental-Schnellstraße S34 von St. Pölten nach Wilhelmsburg hat Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen auf die lange Bank geschoben. Es ist davon auszugehen, dass es bei diesen Projekten keinen baldigen Baustart mehr geben wird. Vielleicht werden die Bagger auch gar nie mehr auffahren.

"Zukunftsfitte Infrastruktur"

Deutlich entspannter dürften da schon die Gespräche in Sachen Bahnverkehr verlaufen. Kein Wunder, hat doch Gewessler bereits im Vorjahr eine milliardenschwere Öffi-Offensive angekündigt. Nun steht fest, dass auch Niederösterreich davon stark profitieren wird. Am Dienstag verkündete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), dass in den kommenden 20 Jahren insgesamt 2,3 Milliarden Euro in die Modernisierung, Attraktivierung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur investiert werden sollen. Das Land steuert davon rund 400 Millionen Euro bei. „Es geht um eine zukunftsfitte Infrastruktur, mit modernsten Bahnhöfen und Haltestellen, dichteren Fahrplanangeboten und kürzeren Fahrzeiten“, betonte Mikl-Leitner.