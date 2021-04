Einbruchsdiebstahl in Bruck an der Leitha konnte geklärt werden

In der Nacht des 28. Februars diesen Jahres brachten Täter in ein Parfümeriegeschäft in Bruck an der Leitha ein. Dabei dürften sie die Eingangstüre eingeschlagen und in weiterer Folge rund 300 Parfüms im Gesamtwert eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrages gestohlen haben.