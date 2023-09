Trio nach 40 Einbrüchen das Handwerk gelegt

Knapp 200.000 Euro Schaden werden einem Trio angelastet, das für 40 Geschäfts- und Wohnhauseinbrüche verantwortlich zeichnen soll. 31 Tatorte befanden sich in Niederösterreich, acht im burgenländischen Bezirk Oberwart. Einmal sollen die Männer nach Polizeiangaben in Wien-Floridsdorf zugeschlagen haben. Die Verdächtigen sind in Haft.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich waren bereits seit Februar 2021 gelaufen, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten am Freitag. Zunächst wurde ein 34-jähriger kosovarischer Staatsbürger ausgeforscht. In der Folge wurden in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien West und der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Oberwart zwei Landsleute, ein 25- und ein ebenfalls 34-Jähriger, als weitere Verdächtige ermittelt.