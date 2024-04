Einbrecher seilten sich ab: E-Bikes um 70.000 Euro gestohlen

Die Einbrecher kamen durchs Dach - und zwar mit Kletterausrüstung und Seilen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seilten sich unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ab und erbeuteten insgesamt 20 teure E-Bikes. Der Gesamtschaden liegt bei rund 70.000 Euro.