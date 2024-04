NÖ: Großeinsatz der Feuerwehren gegen Feuersbrunst

Es war ein regelrechtes flammendes Inferno, auf das die Feuerwehren in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags nach dem Einsatzalarm in Hollabrunn trafen. Kurz vor 3 Uhr wurden fünf Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in der Bezirksstadt alarmiert. Beim Wohnhaus handelt es sich um einen Anbau der ehemaligen Aumühle in Hollabrunn.