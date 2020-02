Ein Meeting in und über den Alpen

Bei der Veranstaltung waren mehr als 40 Teams am Start. Um zu gewinnen, mussten zwei Aufgaben so gut wie möglich gemeistert werden. Die Gruppe mit der besten Gesamtwertung gewinnt. Die erste Aufgabe war es, ein vorgegebenes Zielkreuz anzusteuern. Im Bewerb „Maximum distance“ mussten die Ballonfahrer eine möglichst große Distanz fahren. Hier schaffte Stauderer mit seinem Team den zweiten Platz mit nur wenigen hundert Metern Rückstand auf den Ersten. Dabei überquerte er nicht nur die Alpen, sondern ist auch direkt über die Stadt Graz geschwebt. „Das war ein atemberaubendes Erlebnis. Das kann man fast nicht in Worten vermitteln“, schwärmt Stauderer, Eigentümer der Firma Waldviertler Ballooning. Gefeiert wurde der Sieg gleich in Filzmoos gemeinsam.