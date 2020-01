Hoch hinaus mit dem Ballon: Faszinierende Eindrücke über den Wolken

Als der letzte Passagier über die fensterartigen Tritt-Auslässe im Geflecht in den Korb klettert, sagt unser Pilot Peter Flaggl: „Bitte alle Damen und Herren an der Außenreling gut festhalten, wir heben gleich ab.“ Dann dreht er an einer der Propan-Gasflaschen den Auslasshahn auf, öffnet ein lanzenförmiges Ventil in Richtung Ballonöffnung und speit eine riesige Stichflamme in die Riesenblase aus. Es faucht und zischt. Der Drache Smaug in Der Hobbit II könnte es nicht besser. Die gefühlte Kälte von 9 Grad minus wird durch die Wärmestrahlung des Feuers akkurat ausgeglichen und es wird warm im Gesicht und auf den Händen. Nach einigen Stößen mit dem Heizgebläse wackelt der Tragekorb, erhebt sich von der schneebedeckten Hammerwiese und schwebt in der Luft.