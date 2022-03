Ein Geschichtenerzähler erzählt seine Geschichte: Es war einmal ...

Paul Daniel (60) aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln ist kein „Gschichtldrucker“, er ist Geschichtenerzähler – und zwar von Beruf. Was vor 35 Jahren in seiner Studentenzeit als Ferienheim-Betreuer anfing und als Fremdenführer und Vater fortgesetzt wurde, macht er seit 15 Jahren in professionellem Rahmen: Er unterhält mit Geschichten. „Nicht nur Kinder mit Märchen, sondern auch Erwachsene“, sagt der gebürtige Wiener.

Und da bleibt es mitunter nicht immer jugendfrei: „In Verbindung mit meiner Drehorgel erzähle ich launische Schwänke, erotische Sachen und manchmal auch Märchen.“