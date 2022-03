Buntes Programm beim Theaterfest Niederösterreich

Der Juli startet mit einem Jubiläum: Die Nestroy Spiele Schwechat feiern 50 Jahre und zeigen ab 2. Juli Nestroys „Nur Ruhe!“. Ab 6. Juli steht mit der Musikrevue „Glory Days“ die zweite Produktion der Sommerspiele Melk auf dem Programm.

Das Festival Retz zeigt ab 7. Juli das szenische Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Beim Festival Schloss Weitra kommt „Wiener Blut“ zur Aufführung, Premiere ist am 8. Juli. Am gleichen Tag feiert auch das Musical „Sunset Boulevard“ in der Bühne Baden Premiere.

Die operklosterneuburg hat mit „La Bohème“ ab 9. Juli ein Meisterwerk Puccinis auf dem Programm. Bei den Raimundspielen Gutenstein feiert am 13. Juli „Die gefesselte Phantasie“, ein Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund Premiere. Tags darauf kommt „Carmen“ von Georges Bizet in der Oper Burg Gars auf die Bühne.

Ab 15. Juli wird der Komödienklassiker „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon das Publikum der Festspiele Berndorf zum Lachen bringen. Die Wachaufestspiele Weißenkirchen zeigen ab 19. Juli „Göttin in weiß“, eine musikalische Komödie von Hofbauer & Flo. In die 1950er-Jahre entführt der Musical Sommer Amstetten mit dem Kulturmusical „Grease“, zu sehen ab 20. Juli. Ab 21. Juli wird in der Operette Langenlois „Der Opernball“ von Richard Heuberger gefeiert.