Ein Abend für Niederösterreichs Musikerinnen und Musiker

Von Pop und Jazz bis Blasmusik – Niederösterreich hat musikalisch viel zu bieten. Das Who’s who der niederösterreichischen Szene traf jetzt in Laxenburg aufeinander. Es war das erste „blau-gelbe Musikerinnen und Musikertreffen“. Es war ein Abend um sich zu vernetzen und auszutauschen. Hunderte Musikschaffende, Labels, Produzentinnen und Produzenten nutzten die Chance.

Gleichzeitig war es ein Dankeschön an die Musikschaffenden, die in den Corona-Jahren durchgehalten haben – trotz Konzertabsagen und Umsatzeinbußen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter betonte: „Wenn ich mich in diesem Saal umschaue, dann ist eines klar: Musik ist Mut- und Kraftquelle, Musik verbindet.“