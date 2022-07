E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B2 in Vitis (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) ist am Donnerstag ein Lenker eines E-Bikes lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige wurde nach Polizeiangaben während eines Überholvorgangs vom Klein-Lkw eines 39-Jährigen erfasst. Der einheimische Zweiradfahrer wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete, dürfte der 18-Jährige das E-Bike unerwartet nach links in Richtung eines Feldweges gelenkt haben, als ihn der Klein-Lkw überholte. Eine Notbremsung des 39-Jährigen verhinderte den Zusammenstoß nicht. Der Zweiradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert.