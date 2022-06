82-Jähriger im Bezirk Baden tödlich verunglückt

In Gainfarn in der Stadtgemeinde Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 82-Jähriger tödlich verunglückt.

Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto von der Landesstraße L4007 abgekommen und gegen einen felsigen Berghang geprallt. Der Pkw bleib auf der Fahrerseite liegen. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.