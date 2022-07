Dutzende Generale unter einem Dach

An militärischen Persönlichkeiten mangelt es nicht: Generalstabschef i. R. Edmund Entacher, der ehemalige Generalvikar Prälat Rudolf Schütz, der nö. Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek und viele weitere honorige Persönlichkeiten aus dem Bereich der Landesverteidigung gaben sich die Ehre. „Im Zuge meiner Forschungen zur österreichischen Militärgeschichte habe ich viele pensionierte Offiziere und Generale besucht. Und am Ende hieß es oft: ,Wollen’s nichts mitnehmen?‘“, schmunzelt Strigl, der selbst Oberst der Miliz ist. Im Laufe der Jahre kam eine ansehnliche Sammlung an Uniformen, Ordensspangen und anderen Erinnerungsstücken zusammen – bis er sich dazu entschloss, das Museum zu gründen.

Neben den Uniformen türmen sich in Regalen militärische Vorschriften, prangen die Insignien längst aufgelöster Einheiten an den Wänden. „Dieses Museum soll die militärischen Lebenswege von Soldaten beschreiben“, sagt Strigl, der u. a. an der Uni Wien Phaleristik – die Kunde der Orden und Ehrenzeichen – lehrt. So mancher sentimentale Blick eines Generals zeigt, dass ihm dies gelungen ist.

Museum der österreichischen Militärhistorie

Engilrickgasse 14a

3034 Maria-Anzbach

museum@strigl.com