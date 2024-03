Duell der Fruchtkönige: Titel "Produzent des Jahres" zweimal verliehen

Die besten landwirtschaftlichen Produzenten Österreichs werden bei der an diesem Wochenende stattfindenden Direktvermarktermesse Ab Hof ins Rampenlicht gestellt. Zur Eröffnung musste am heutigen Freitag der begehrte Titel „Produzent des Jahres“ gleich zwei Mal vergeben werden. Ein niederösterreichischer und ein oberösterreichischer Betrieb landeten punktegleich am ersten Platz.