Das ist der beste Apfelsaft und der beste Speck Österreichs

Lukas weiß, wovon er spricht, darf er doch selbst in Wieselburg jedes Jahr 600 Säfte verkosten. Übrigens können auch Experten falsch liegen: "Bei uns gibt es zehn Prozent sogenannter Doppelproben – dabei handelt es sich um idente Produkt-Proben unter anderem Namen. Nur bei rund acht Prozent lassen sich die Ergebnisse nicht wiederholen – die Jury erkennt die Produkte nicht wieder und bewertet die bäuerlichen Erzeugnisse anders." Was nicht unbedingt an Nase und Gaumen liegen muss, sondern auch an Abfüllung oder Transport liegen kann.

Überraschend eindeutig urteilten die Gault&Millau-Tester über den "Fruchtsaft des Jahres": Der Niederösterreicher Martin Filipp presst seine Opal-Äpfel zu einem "sortenreinen, ausgewogenen und klaren" Apfelsaft. Die relativ neue Apfelsorte stammt aus Tschechien und eignet sich mit ihrem spritzigen Fruchtfleisch gut für die Fruchtsaft-Herstellung.