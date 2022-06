Übermorgen, Sonntag, den 26. Juni startet um 10 Uhr das traditionelle Kirschenfest in Scharten (Bez. Eferding) beim Firlingerhof (Rexham 27). Die Schartner Kirschenbauern bewirtschaften rund 50 Hektar. Es werden 20 verschiedene Sorten angebaut. Kirschen sind reich an Beta-Carotin, Vitamin C und Kalium. Die Früchte stärken das Immunsystem, das Kalium fördert Herz und Kreislauf. Kirschen enthalten durch ihren hohen Wasseranteil von rund 80 Prozent gerade einmal 60 Kilokalorien pro 100 Gramm.