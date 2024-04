Drohnenspionage gegen Bürgermeister: Der reagiert mit einer Klage

Gergela hatte öffentlich über einen Postwurf den Ortschef " wesentliche Verfehlungen in der Amtsführung “ vorgeworfen, außerdem wurde der Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Geschenkannahme geäußert. Die Sachverhaltsdarstellung mit den Drohnenbildern vom Privatanwesen des Bürgermeisters bei der WKStA wurde von einer Wiener Anwaltskanzlei eingebracht, Gergela selbst ist dabei als Zeuge angeführt.

Die Drohnenaufnahmen sollten ein Beweis für die illegale Geschenkannahme sein. Zusag hatte zur selben Zeit, als die Firma Leyrer+Graf Pflasterungsarbeiten für die Gemeinde in Lichtenwörth vornahm, sich von der Firma die Einfahrt pflastern lassen. Wegen der feindseligen politischen Stimmung habe Zusag damit gerechnet „angeschwärzt zu werden“.

Personalprobleme bei der SPÖ

Was die Drohnenspionage vom Haus des Bürgermeisters anbelangt, scheint die SPÖ-Lichtenwörth außen vor zu sein. Die Fraktion hatte zwar den Misstrauensantrag gegen Zusag inklusive der Sachverhaltsdarstellung an die WKStA mit unterschrieben. Allerdings fehlte in den Unterlagen die Beilage mit den besagten Drohnenaufnahmen. „Wir hatten davon keine Ahnung“, beteuert die SPÖ.

Deshalb richtet sich Zusags Klage, die in den kommenden Tagen eingebracht wird, auch nicht gegen die SP-Fraktion, sondern nur gegen Listenchef Johann Gergela.