Drogenlabor neben Staatsanwälten in NÖ: Heiße Spur führt nach Wien

Im siebenstöckigen Gebäude der herunter gekommenen Brodtisch-Passage , in der sich früher die Zentrale der Bank Austria befand, ist die Polizei auf Cannabisplantagen gestoßen. Wegen eines Waffenfundes war ein nächtlicher Großeinsatz der Antiterroreinheit Cobra die Folge. Der KURIER kennt alle Hintergründe.

Im Vorjahr war das siebenstöckige Gebäude in Bestlage für 4,5 Millionen Euro zu haben. Besitzer ist heute eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Wien .

Die Passage galt in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren mit der Bank, zahlreichen Shops, Büros und Lokalen als prosperierendes Geschäftshaus im Herzen Wiener Neustadts. Nach dem Auszug der damaligen Bank Austria ging es mit der Immobilie aber steil bergab.

Montagnachmittag war das Objekt plötzlich ins Visier der Polizei geraten. Mitarbeiter des Stromriesen EVN waren stutzig geworden, weil in dem leer stehenden Geschäftshaus ein exorbitant hoher Energieverbrauch festgestellt wurde. Es bestand der Verdacht auf "Entziehung von Energie“ – ein Delikt, dass nach Paragraf 132 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bedroht ist, so fern der Schaden 300.000 Euro übersteigt.

Verdächtige Kabel führten zu den Drogen

Bei einer Kontrolle zusammen mit einer Polizeistreife im Keller des Hauses entdeckten die EVN-Mitarbeiter, dass am Sicherungskasten manipuliert und illegal Strom abgezweigt wurde. Kabel führten von der Energiequelle in den ersten Stock zu einer Cannabisplantage. Kurz nach 18 Uhr kam es laut Polizei in dem Haus plötzlich zu einem "Täterkontakt“, erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Eine unbekannte Person sei vor den Beamten geflüchtet. Die Polizisten stießen bei der Plantage auf eine Faustfeuerwaffe und jede Menge Patronen. Zur Durchsuchung des riesigen Objekts entschied man sich die Spezialisten der Sondereinheit Cobra anzufordern.

Ein Großeinsatz bis 22 Uhr war die Folge. Um sich in dem riesigen Gebäudekomplex zurecht zu finden, wurden vom Magistrat Wiener Neustadt alle Baupläne angefordert. Auch Magistratsdirektor Markus Biffl wohnte als Vertreter der Stadt der Aktion bei.