„Breaking Bad“ im Wiener Becken: Drogen-Hotspot Wiener Neustadt

Für den Drogenbericht wurden die Abwässer von 160 Gemeinden beprobt. Die Untersuchung lässt Rückschlüsse auf den Drogenkonsum von etwa drei Millionen Menschen in Österreich und Südtirol zu. In allen Regionen war Cannabis die dominierende Droge, wobei der THC-Konsum im urbanen Raum höher ist, als in ländlichen Gegenden – sprich in der Stadt wird mehr gekifft.

Mehr Drogen am Wochenende

Demnach wurden in vielen Regionen wie Wiener Neustadt am Wochenende höhere Alkohol-, Kokain-, Amphetamin-, Methamphetamin- und MDMA-Umsätze als an Wochentagen festgestellt, was für deren Verwendung als „Partydrogen“ spricht.

Wiener Neustadt hat als Schul- und Studentenstadt eine stark florierende Party- und Nachtszene. Dies ist vielleicht auch mit ein Grund, weshalb der Crystal Meth-Konsum hier höher ist als anderswo. Der KURIER wollte von Stadtpolizeikommandant Manfred Fries wissen, wie sich die Entwicklung auf die Polizeiarbeit und die Suchtmittelkriminalität in der Stadt auswirke. Die Fragen blieben unbeantwortet, es heißt „kein Kommentar“.

Keine derartige Vogel-Strauß-Politik verfolgt man in Kufstein. Dort wurde schon 2022 der höchste Pro-Kopf-Verbrauch an Kokain verzeichnet, was ein „Best-Practice-Beispiel“ zufolge hatte. Es wurden basierend auf der Abwasserstudie präventive als auch operative Maßnahmen gesetzt. Darunter fielen eine Offensive in Schulen sowie eine Schulung für nun in diesem Bereich eingesetzte Polizeibeamte.