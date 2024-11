Großeinsatz in Wiener Neustadt: Cobra durchsucht Gebäude

In Wiener Neustadt ist derzeit ein Großeinsatz im Gange. Einige Straßenzüge sind derzeit gesperrt.

Polizeipressesprecher Johann Baumschlager bestätigt den Einsatz, will sich zu den Details aber nicht äußern. Nur so viel: "Die Bevölkerung möge den Anweisungen der Polizei Folge leisten und Personen, die in der Neunkirchner Straße und die Broditschgasse wohnen, werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen."