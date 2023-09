Drogen, Alkohol und Gewalt: „Mei potschertes Leb’n“

Liebende Ehefrau, drei Kinder, Job im Betrieb des Vaters. Das Leben des Angeklagten war in geordneten Bahnen verlaufen. Bis zu einer Magenverkleinerung, der er sich 2017 aufgrund eines Gewichtsproblems unterzog. Bei dem Eingriff kam es zu Komplikationen. „Ich war sieben Monate im Krankenhaus“, erzählt er am Landesgericht Wiener Neustadt. Wegen Mordversuchs musste er sich dort am Donnerstag verantworten.

Drogensucht

Auf Schmerzmittel folgten Alkohol und Kokain. Er verlor seinen Job. Während einer Entziehungskur lernte der heute 39-Jährige dann seine „große Liebe“ kennen, wie er sagt. Das Problem: „Sie wollte mich ganz für sich und hat mich dazu gebracht, mich scheiden zu lassen. Das wollte ich gar nicht.“ Die Vorsitzende hakt nach: „Was wollten Sie denn? Beide Frauen gleichzeitig?“ Die Antwort kommt sofort: „Ja.“