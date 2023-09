Neue Ausstellung in NÖ zeigt eine Zeitreise durch den Tourismus

Persönliche Geschichten

Der nächste Einschnitt erfolgte dann in den 1960er-Jahren. Die Massenmotorisierung sorgte für einen enormen Entwicklungsschub, der Fernurlaub erhöhte zudem den Druck auf heimische Urlaubsziele.

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung lernen die Besucher unter anderem auch Betriebe wie das Panhans am Semmering, das Hotel Lang in Mönichkirchen oder den Frankenhof an der Hohen Wand kennen. Die Kinokassa und eine silberne Suppenschüssel aus dem Gasthof „Zum Goldenen Lamm“ in Drosendorf erzählen zudem sehr persönliche Geschichten über die Besucher und ihre Gastgeber. Briefwechsel belegen das oft freundschaftliche Verhältnis zwischen Touristen und ihren Unterkunftgebern.