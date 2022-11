Driftübungen: Rowdy legte auf Flucht vor Polizei die Südbahn lahm

Mit durchdrehenden Reifen und im Drift hat ein Roadrunner in Wiener Neustadt die Polizei in Atem gehalten. Im Zuge einer wilden Verfolgungsjagd hat der 19-Jährige auf seiner Flucht am Freitag sogar die Südbahn lahmgelegt, als er versuchte vor der Polizei über die Gleise zu entkommen. Im steckengebliebenen Auto des Rowdys fanden die Beamten verdächtige Gegenstände wie eine Sturmhaube und leere Geldbörsen. Nun laufen Überprüfungen zu ungeklärten Straftaten.

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen war Freitagnachmittag Polizeibeamten in Wiener Neustadt aufgefallen, weil er mit seinem Wagen Driftübungen abgehalten hatte. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, stieg dieser aufs Gas und versuchte zu entkommen. Mit zwei Freundinnen im Wagen kam es zu einer Verfolgung durch das Stadtgebiet. Im Bereich der Bräunlichgasse versuchte der flüchtende Lenker beim dortigen Verschubbahnhof über die Gleise der Südbahn zu entkommen und die Uniformierten abzuschütteln.