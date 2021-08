Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bruck an der Leitha

Eine Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag in Bruck an der Leitha drei Verletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge war ein 21-Jähriger auf der B60 mit seinem Auto gegen einen vor ihm fahrenden Wagen und einen entgegenkommenden Klein-Lkw gekracht.

Der Einheimische erlitt bei der Karambolage ebenso Blessuren wie seine 19-jährige Beifahrerin und die 73 Jahre alte Lenkerin des zweiten involvierten Autos. Im Einsatz stand auch ein Notarzthubschrauber.