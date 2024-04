Drei Millionen für den Fahrradverkehr in Wiener Neustadt

Einen starken Impuls erhoffe man sich außerdem vom „Österreichischen Radgipfel“ am 16. und 17. April , bei dem es auch ein Rahmenprogramm - unter anderem mit „Tuesday Night Biking“ stattfindet. "Es ist eine besondere Auszeichnung, dass wir für diesen Gipfel vom Verkehrsministerium ausgewählt wurden. Es zeigt, dass unsere Bemühungen Früchte tragen", so Schneeberger.

Die Stadt Wiener Neustadt wird 2024 massiv in den Ausbau der Rad-Infrastruktur investieren. Insgesamt rund drei Millionen Euro seien dafür bugetiert, betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) im Rahmen einer Präsentation der Schwerpunkte des Programmes. Im Mittelpunkt stehen die ÖBB-Unterführungen in der Breitenauer und Frohsdorfer Siedlung sowie bei der Bahnstation Civitas Nova.

„Im Jahr 2018 haben wir damit begonnen, jährliche Radverkehrsoffensiven durchzuführen. Seither investieren wir zumindest 400.000 Euro pro Jahr in die Förderung des Radverkehrs", betonte Mobilitäts-Stadtrat Franz Dinhobl . Und Umweltstadtrat Norbert Horvath stellte klar: „Wo, wenn nicht in Wiener Neustadt kann ich mein Fahrrad de facto täglich und de facto für alle Wege nutzen? Damit dies auch getan wird, sind wir als Stadt in zweifacher Hinsicht gefordert – erstens müssen wir die notwendige und passende Infrastruktur zur Verfügung stellen, und zweitens Bewusstsein fürs Radfahren schaffen.“

Neue Radwege sollen im Zusammenhang mit der neuen B54-Unterführung in der Gymelsdorfer Gasse und Frohsdorfer Straße entstehen. Eine Geh- und Radwegunterführung ist außerdem am neu gestalteten Bahnhof Civitas Nova geplant.

In der Ungargasse wird der Fahrradstreifen von der Handelsakademie bis zum Hauptplatz verlängert, der Fahrradübungsplatz in der Schilfgasse wird neu gestaltet, begrünt und teilweise entsiegelt - im Laufe des Frühjahrs soll er als "Fahrradübungsgarten" neu eröffnet werden.

Fahrradkino

Der österreichische Radgipfel am 16. und 17. April ist eine jährliche Fachtagung zum Thema Radfahren in Österreich in den Kasematten sowie im Hotel Hilton Garden Inn mit Podiumsdiskussionen, Fachausstellung und Exkursionen zu Radprojekten der Stadt Wiener Neustadt. Am Dienstag, 16. April, findet von 17.30 –19 Uhr ein "Tuesday Night Biking" statt. Die spezielle Radtour startet am Parkplatz beim Hotel Hilton und wird von einem DJ am Transportrad begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos – keine Anmeldung erforderlich.