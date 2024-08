Dreharbeiten in Niederösterreich: Ein ganzes Land als Filmkulisse

Im ersten Teil der Produktion wird Liesl von einem ungewöhnlichen Todesfall nicht losgelassen. Nach und nach erfährt sie viele Geheimnisse der Öderinnen und Öder. Auch das ihrer Freundin Rita. „Es ist so eine Mischung aus Empowerment und Zusammenhalten, aber ein bissl zu neugierig ist sie mir schon. Sie fragt immer so frech“, sagt Sprenger über ihre Serienrolle. „Aber am Ende des Tages halten die Frauen dann zusammen. So viel kann man schon verraten.“

„Die Liesl ist so kindlich geblieben, die will spielen. Sie sieht überall was, wo manchmal auch gar nichts ist. Es macht ihr Spaß zu ermitteln, weil sie total neugierig ist“, so Strasser.

Charaktere erschaffen

Ins Schwärmen kommen die beiden, wenn es um die Drehbücher von Autor Uli Brée („Vorstadtweiber“-Erfinder) geht. „Es ist wirklich so geschrieben, dass man jede Figur mag, auch die, die Dreck am Stecken haben. Das finde ich liebenswert.“ Es müsse nicht immer Blut und Tausende Tote geben.

Die Möglichkeit zu improvisieren, mache zusätzlich die Lebensfreude am Set aus. „Ich bin nicht nur Befehlsausführende, sondern -ausfüllende.“ Es sei laut Sprenger auch viel Liebe in das Erschaffen der Charaktere geflossen. „Das ist so ein Prozess. In die Figuren darf man dann reinschlüpfen und da ist wirklich viel Freude auch an der Gestaltung zu bemerken gewesen.“