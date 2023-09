Drehorte in NÖ: Ein Land ist ganz großes Kino

Niederösterreich hat in Film und Fernsehen immer öfter einen großen Auftritt. Allein im Vorjahr gab es 387 Drehtage von landesgeförderten Produktionen. 57 Fernseh- oder Kino-Projekte stellten ein Ansuchen auf Filmförderungen, 37 Drehs wurden mit 1,3 Millionen Euro unterstützt. Inklusive kleineren Kunstfilmen wurden 105 Produktionen gefördert, im Jahr 2000 waren es nur 51.

Dabei sind es vor allem Niederösterreichs historisches Erbe (wie seine Burgen und Schlösser) und die vielfältige Landschaft, aber auch die Nähe zu Wien, die die heimischen und internationalen Filmschaffenden begeistern. So hat erst kürzlich Regisseurin Margarethe von Trotta das Schloss Ernstbrunn als Setting für das Biopic „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ (Kinostart 13.10.) gewählt, für den Kinofilm „Wald“ (Start heute, Samstag) drehte Regisseurin Elisabeth Scharang in den Gegenden um den Bruderndorferwald und in der Gemeinde Langschlag. Die Produktion von Timm Krögers Thriller „Die Theorie von Allem“, der kürzlich bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte, war im Südbahnhotel am Semmering zu Gast, und Jessica Hausners international produziertes Psychodrama „Club Zero“ drehte nicht nur im englischen Oxford, sondern auch in Kaltenleutgeben und Klosterneuburg. Für „Die neuen Geschichten vom Franz“ hieß es gar im Landesklinikum Klosterneuburg „Film ab“.