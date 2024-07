Kinosommer: Wo es Cineasten an die frische Luft zieht

Es gibt Dinge, die zu einem Sommer in Niederösterreich einfach dazugehören. Wie ein Besuch beim Lieblingsheurigen. Oder ein Ausflug in die Natur. Aber auch ein Kinobesuch ist seit 1996 für viele ein Pflichtprogramm. Seither gibt es nämlich die Initiative „Kinosommer Niederösterreich“, die gegründet wurde, um Open-Air-Kinoveranstalter strukturell und finanziell zu unterstützen.

„Das besondere Flair der Veranstaltungsorte und das vielfältige Filmprogramm zeichnen den Kinosommer Niederösterreich aus. Mit dieser Initiative bekommen sowohl große als auch kleine Filme nicht nur eine außergewöhnliche Bühne, auch auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein einzigartiges Kulturerlebnis unter freiem Himmel“, sagt ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Auch in diesem Sommer werden die Leinwände an vertrauten Orten errichtet, sei es im Schlosspark, im Strandbad, am Hauptplatz oder in einem Gastgarten. 31 Spielorte laden dazu ein, einen Sommertag mit einem Film-Highlight ausklingen zu lassen.