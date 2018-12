Drasenhofen: Jugendliche berichten von angedrohter Gewalt

Jugendliche, die die vergangene Woche in der Unterkunft in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) für „auffällige“ unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verbracht haben, berichten unabhängig voneinander von Beschimpfungen im Quartier. So seien sie von privaten Sicherheitskräften „Hurensöhne“ genannt worden. Auch Schläge mit der Faust und Abschiebungen seien angedroht worden, berichtet die Organisation „Fairness-Asyl“.

Auch S. beschreibt einen rauen Umgang in Drasenhofen. „Ich musste zum Beispiel immer um sechs Uhr in der Früh zum Frühstück kommen, auch wenn ich gar nichts essen wollte“, erklärt der Iraker. Doro Blancke von der „Fairness-Asyl“ schreibt in einem offenen Brief an FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl, dessen Idee Drasenhofen war: „.Durch Ihre Fehler ist ein seelischer Schaden entstanden, der nicht einfach ignoriert werden darf und kann. Eine Retraumatisierung kann lebenslange Schäden mit sich bringen.“ Alle Jugendlichen, die in Drasenhofen untergebracht waren, würden wieder traumatisiert werden.

"Kein gutes Einvernehmen"

„Es geht auch um die Frage, wer die Securitys vor Ort kontrollierte, wenn keine Exekutive da war. Das war ein rechtsfreier Raum“, sagt Blancke. „Was mich erschreckte, war, wie auch mit mir umgegangen wurde, als ich vor Ort war. Ich bin eine ältere Frau mit grauen Haaren und werde angeschrien“, beschreibt sie. Zwei, drei Securitys vor Ort hätten sich auch korrekt verhalten, fügt sie hinzu.

Auch die Caritas bestätigt, dass die Beschimpfungen der Securitys mehrmals von den Jugendlichen thematisiert wurden. „Es hat kein gutes Einvernehmen mit der Leitung und dem Personal vor Ort gegeben“, heißt es. Blancke verlangt in ihrem offenen Brief, einen Weg der Wiedergutmachung zu beschreiten. „Es wurde psychologischer Druck mit Gewaltandrohung ausgeübt.“ Dem Büro Waldhäusl ist dazu nichts bekannt.