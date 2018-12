Asyl: Niederösterreichs Grüne wollen U-Ausschuss zu Drasenhofen

Die niederösterreichischen Grünen wollen im Zusammenhang mit dem mittlerweile geschlossenen Asyl-Quartier für unbegleitete Minderjährige in Drasenhofen einen Untersuchungsausschuss. Weil in der Sitzung der Landesregierung am Dienstag "nichts passiert" sei und Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) seine Agenden behalten habe, wollten die Grünen "nicht zur Tagesordnung übergehen", betonte Fraktionsobfrau Helga Krismer in einem Pressegespräch in Wien. "Jetzt geht es um die politische Verantwortung."

Krismer bezeichnete Drasenhofen als "Asylgefängnis". In einem U-Ausschuss soll unter anderem geklärt werden, welche Abteilungen im Amt der NÖ Landesregierung "von Anfang an" davon gewusst haben, wann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) davon erfahren oder welche Rolle die Kinder- und Jugendanwaltschaft gespielt habe.