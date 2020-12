Drama um abgestürzten Jäger in Niederösterreich

Dramatische Szenen spielten sich Sonntagmittag in Hollenstein im Bezirk Scheibbs ab. Ein Jäger war in einem sehr steilen Waldstück zu Sturz gekommen und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zum Glück konnte er noch per Handy seine Jagdkollegen informieren, die sofort die Rettungskette in Gang setzten.