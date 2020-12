NÖ: Tödlicher Jagdunfall im Bezirk Lilienfeld

Tiefe Trauer und Bestürzung in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld. Ein 49-Jähriger wurde am Sonntag im Fadental tot aufgefunden.

Da die Leiche eine Schusswunde aufwies, wurde auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes NÖ zum Ort des Geschehens gerufen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann beim Hantieren seines Gewehrs getötet wurde. "Es handelt sich um einen Jagdunfall", berichtet ein Ermittler. Die näheren Hintergründe sind noch unklar.

Mehr dazu in Kürze.